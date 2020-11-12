اللجنة العسكرية تتفق على فتح الطرق المغلقة وتركيا تعرقل خروج المرتزقة

اتفق وفدا الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس الأربعاء على فتح الطرق المغلقة منذ بدء الاشتباكات قرب طرابلس في أبريل 2019، خلال اجتماعهم في سرت أمس.

وأكد عضو وفد حكومة «الوفاق» باللجنة العسكرية الليبية المشتركة الفيتورى غريبيل خلو مدينة سرت من أي مظاهر عسكرية ووجود قوات أمنية فقط بالمدينة.

من جانبه قال عضو وفد الوفاق باللجنة العسكرية المختار النقاصة، إن أبرز ما تمت مناقشته سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي، كاشفاً عن تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على عملية خروج المرتزقة وهي مجتمعة لوضع خطة التنفيذ.

وتبقى عملية خروج المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إحدى أبرز التحديات التي تواجه اللجنة العسكرية الليبية، وذلك بسبب رفض أطراف إقليمية وتحديداً تركيا سحب المستشارين العسكريين وإخراج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم إلى البلاد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الاتفاق بين العسكريين على فتح الطريق بين الشرق والغرب يعد الخطوة العملية الأولى التي ستكشف مدى رغبة وجدية حكومة الوفاق غير المعتمدة في رفع المعاناة عن الشعب الليبي، موضحاً أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيتابعون مدى قدرة حكومة الوفاق على ضبط الأمن، بالإضافة لكشف مدى تحكم الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدن المنطقة الغربية.

وأكد امغيب في تصريح إعلامي إن المجتمع الدولي لم يظهر أي بوادر حسن نية تجعلنا نتأكد أنهم جادون في تنفيذ بنود اتفاق جنيف.

ودعا أمغيب البعثة الأممية إلى العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالخروج تزامناً مع انعقاد جولات الحوار السياسي في تونس.

إلى ذلك، اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة سعد بن شرادة أن توصل العسكريين إلى توافق بشأن فتح الطرق بين مدن الشرق والغرب الليبي ليس بجديد، موضحاً أن هذه النقطة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية في مدينة جنيف.

وأكد بن شرادة أن الحكومة الليبية الجديدة ستتولى عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» تظل اللجنة العسكرية الليبية تحت قيادة طرفي النزاع ولكن بعد تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد وتحديد مهام وصلاحيات القائد الأعلى سيتم العمل على إخراج المرتزقة، داعياً المجتمع الدولي لوضع ضمانات كافية لإخراج المرتزقة وتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي نقلت مرتزقة لليبيا والضغط عليها لسحبهم.

ويؤكد عضو مجلس النواب علي السعيدي في تصريح صحفي على ضرورة وضع الترتيبات لخروج المرتزقة المتواجدين في البلاد كونهم ليسوا تحت سلطة حكومة الوفاق، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط لإخراج المرتزقة كي يتمكن الليبيون من تسهيل تطبيق أي اتفاق.

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