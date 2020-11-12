بن شرادة: الحكومة الجديدة ستتولى عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة سعد بن شرادة، أمس الأربعاء، أن توصل العسكريين إلى توافق بشأن فتح الطرق بين مدن الشرق والغرب الليبي ليس بجديد، موضحاً أن هذه النقطة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية في مدينة جنيف.

وأكد بن شرادة أن الحكومة الليبية الجديدة ستتولى عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» تظل اللجنة العسكرية الليبية تحت قيادة طرفي النزاع ولكن بعد تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد وتحديد مهام وصلاحيات القائد الأعلى سيتم العمل على إخراج المرتزقة.

ودعا بن شرادة المجتمع الدولي لوضع ضمانات كافية لإخراج المرتزقة وتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي نقلت مرتزقة لليبيا والضغط عليها لسحبهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24