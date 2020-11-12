أبوشحمة: مستمرون في تنفيذ اتفاق جنيف العسكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضح عضو اللجنة العسكرية المشتركة آمر غرفة العمليات الميدانية طرابلس، اللواء أحمد أبوشحمة، أن اختيار سرت لتكون المقر الرئيسي للجنة العسكرية 5+5، جاء لأن سرت تقع وسط ليبيا ونقطة وسط لالتقاء وفدا اللجنة العسكرية، إضافة إلى قربها من تواجد قوات الطرفين في الشرق والغرب.

أبوشحمة وصف، خلال مقابلة عبر قناة “ليبيا بانوراما”، اليوم الأربعاء، على هامش اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة للجنة في مدينة سرت، التوافق والاستقبال من قبل أعضاء اللجنة لبعضهما البعض بـ”الرائع”، مُقدمًا الشكر للجنة المشرفة على الاستعدادات والتجهيزات بمقر اللجنة.

وأوضح أبوشحمة، أنهم الآن متواجدون بفندق المهاري، مُعبرًا عن أمله في لم شمل الليبيين بإتمام التوافق ورجوع قوات الجانبين إلى ثكناتها؛ بحيث يعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال “كفانا حروب ودماء، فقد حان وقت توفير احتياجات الليبيين في الشرق والغرب”، مضيفًا “الحرب لها ويلات وهى سبب معاناة الشعب الليبي السنوات الماضية من نقص في الوقود والسيولة وعدم استقرار الأمن وتدخل بعض الدول نتيجة هذه الصراعات”.

وأشار أبوشحمة، إلى التوافق بين وفدي اللجنة العسكرية، وتوقيعهما الاتفاق الرسمي في جنيف، لافتًا إلى أنهم الآن مستمرون في تنفيذ هذا الاتفاق خطوة خطوة، بتشكيل لجان فرعية وأمنية لحماية الطرق ومناطق تراجع قوات الطرفين.

ونوه، إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اليومية والمستلزمات الطبية لجميع المدن، لاسيما بالجنوب، مشيرًا إلى ترحيب المجتمع الدولي وكذلك أغلب الليبيين في الشرق والغرب باتفاق وقف إطلاق النار ولم الشمل وإيقاف نزيف الدم.

وتابع “إن شاء الله نكون يدًا واحدة لبناء ليبيا واستقرار أمنها لتكون ليبيا ذات السيادة وذات المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية الواحدة”، خاتمًا بالتأكيد على توافر “النية الصافية” لدى أعضاء وفدي اللجنة العسكرية للمضي قدما لتنفيذ توافقات جنيف.

وتتواصل في سرت، الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي انطلقت أمس الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس .

وتناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التي تربط بين المدن الليبية.