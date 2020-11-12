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عكاشة لـ218: أتراك موجودون في مقر إقامة وفود الحوار

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت رئيسة تحرير صحيفة “سكوب أنفو” شهرزاد عكاشة، لقناة “218”، الأربعاء، وجود 11 شخصا يتبعون الخارجية التركية في مقر إقامة وفود الحوار السياسي الليبي في تونس.

ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي جلسات متتالية بهدف الاتفاق على صيغة تفضي إلى مجلس رئاسي وحكومة جديدين.

من جهتها، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأربعاء، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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