جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي يعقد اجتماعا موسعا

عقد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في مدينة بنغازي، اجتماعا، بعد تعليمات القائد العام للجيش الوطني، بالشروع في تنفيذ المهام المكلف بها وفقا للخطة الأمنية المشتركة لمنطقة بنغازي الكبرى.

وشارك في الاجتماع الموسع، رئيس الجهاز وكافة ضُباط وضُباط صف ورؤساء المجموعات والفصائل الأمنية، لتوجية التعليمات والشروع فورا في تنفيذ الخطة المسنودة للجهاز، والتي تقضي بتأمين واسع وشامل لكافة المُؤسسات الصحية والتصدي للخُروقات الأمنية بالمُستشفيات والقضاء عليها وتنفيذ جدول أعمال يختص بتأمينها وتحديد مهام واختصاص كل من له علاقة بهذا الملف، وجدولة المواعيد المُحددة للزيارات وتنظيم العمل الأمني بكافة المؤسسات في سبيل تأمينها وحلحلة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقيهم للخدمات الطبية بالمدينة.

وحذّر اجهاز مكافحة الظوهار السلبية والهدامة، الخارجين عن القانون والمُخربين وكُل من تُسوّل له نفسه المساس بمنشأت الدولة بأنه سيتعرض لأشد العقوبات الرادعة.

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