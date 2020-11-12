بالصور| القبص على أحد لصوص الآثار في مدينة شحات

أعلنت مصلحة الأثار الليبية، القبض على أحد لصوص الآثار من تشكيل عصابي، بعد التحري وجمع المعلومات من قِبل قسم البحث الجنائي شحات، تم استدراج المتهم والقبض عليه متلبس وبحوزته مجموعة من القطع الأثرية ومجموعة من العملات الأثرية متنوعة الأحجام.

وأوضحت المصالحة، أنها خاطبت مراقب آثار شحات الأستاذ أنيس بوعجائب، وبعد المعاينة المبدئية وإعداد تقرير فني بذلك، أكدوا إن القطعة الأولى هي رأس تمثال من الرخام للمؤلهة ديمترا تتوشح حجاب شفاف يغطي العين اليمنى.

وعن القطعة الثانية، هي رأس لتمثال يمثل صورة شخصية لمتوفي وهو نوع من التماثيل الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة، إضافة إلى عدد كبير من قطع العملة البرونزية والنحاسية مختلفة الأحجام والفترات الزمانية الإغريقية والرومانية.

وأكد رئيس قسم البحث الجنائي شحات العقيد سعد محمد، إنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة، لإستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار رئيس القسم، إلى أن القسم سيُسلم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بالحكومة الليبية بمحضر تسليم وأستلام رسمي، وسيتم إعداد تقرير فني متكامل من قبل الإدارة العامة للمتاحف بالخصوص.

وأعربت مصلحة الآثار الليبية ومراقبة آثار شحات، عن شكرها لرجال البحث الجنائي شحات على ما قاموا به من عمل وطني.

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