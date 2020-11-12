التكتل المدني الديمقراطي يستنكر اغتيال “حنان البرعصي” في بنغازي

استنكر التكتل المدني الديمقراطي، جريمة قتل المواطنة حنان البرعصي، في وضح النهار وأمام الملأ، وبدم بارد، في مدينة بنغازي، يوم الثلاثاء الماضي.

وقدّم التكتل المدني في مدينة بنغازي، التعازي لأسرة الفقيدة وذويها، في بيان له حول الحادثة.

وطالب التكتل المدني الديمقراطي، وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، والأجهزة الأمنية المختصة، إلى سرعة كشف القتلة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة وتنفيذ القصاص العادل الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

وأكد التكتل المدني، أن دولة الأمن والأمان وسيادة القانون التي ننشدها، وناضل الشعب الليبي من أجلها، وقدم في سبيل تحقيقها تضحيات جمة، هي أهداف يجب ألا نتخاذل دون الوصول إليها، وألا نسمح للإجرام ولا الفساد ولا تكميم الأفواه بأن يستشري بيننا.

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