الشكري يصدر تعليمات مشددة بتعزيز الأمن في بنغازي

أصدر مدير أمن بنغازي، العقيد ونيس الشكري، تعليمات المُشددة للأقسام ومراكز الشُرطة والوحدات التابعة لمُديرية أمن بنغــازي بمضاعفة الإجراءات الأمنية بمدينة بنغازي.

كما أصدر الشكري، تعليمات بالدفع بقوات تحري وجمع للمعلومات وخدمات سرية وأُخرى بحثية من مُديرية أمن بنغـازي بالأقسام التابعة للمديرية ومراكز الشُرطة و قسم انضباط الشُرطة فضلاً عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الأمنية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وشدد العقيد ونيس الشكري، على مضاعفة الاجراءات الأمنية التي تعتمدها المديرية بالمدينة بانتشار الدوريات الأمنية على أن يترافق ذلك مع أنتشار للقوى الأمنية بالمراكز كلً حسب نطاق أختصاصه وتسيير دوريات وتشديد الحماية على المؤسسات، من ضمنها مركز بنغــازي الطبي 1200 ومستشفى الجلاء للحوادث، و بالتنسيق مع جهاز الظواهر السلبية ، والعمل علي تكريس الأمن الوقائي ، الذي من شأنه حفظ الأمن وإحباط أي محاولات للعبث به.

وأشارت المديرية، أنها ستعمل على تكثيف التنسيق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتعزيزها لمعالجة كل ما يخل بالأمن بالمدينة لوقف الجريمة، ومحاربة مروجي ومتعاطي المخدرات ومنع الاخلال بالأمن والتنسيق بين القوى الأمنية وقوة لضبط الشارع العام في الحفاظ على الأمن والأستقرار في المدينة ، و التنسيق بين القوات المُسلحة وباقي وحدات الأجهزة الأمنية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية