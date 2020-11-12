بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تدين اغتيال “حنان البرعصي”

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيانا حول مقتل المحامية الليبيّة حنان البرعصي، في بنغازي.

وأوضحت البعثة، في بيانها: “يتم استهداف النشطاء والمحامين وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا بهدف اسكات الاصوات التي تعبّر باستقلاليّية. وانّ تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف وغيرها من الأعمال الإجرامية في ليبيا من شأنه أن يهدد عملية السلام ويقوض مختلف الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار والعدالة في البلد”.

وأشارت البعثة الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويقف جنبا الى جنب مع الغالبية الكبيرة من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون الاعتداءات والانتهاكات التي تمسّ بحقوق الانسان، والذين يسعون إلى إدماج المرأة وإشراكها، ويتّحدون في إطار حوار سلمي ووطني.

وقدّمت البعثة، تعازيها لأسرة الفقيدة المحامية حنان البرعصي.

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