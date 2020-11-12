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الشؤون الإنسانية يناقش كيفية الوصول للأشخاص الأكثر ضعفًا في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، انطلاق الاجتماعات مع بدأ المشاورات مع الحكومة والنظراء الوطنيين.

وأوضح المكتب، أن الاجتماع، يأتي لمناقشة الرؤية المشتركة لكيفية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا.

وفي وقت سابق، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إلى لمحة موجزة حول الوصول الإنساني للقطاع الصحي.

وتضمن الموجز،”أُبلغ عن 117 عائقاً في الوصول، وأن  46 محلة في 6 بلديات اعتبرها القطاع الصحي غير متاحة و3 هجمات على الموارد الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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