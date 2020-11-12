منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يدين مقتل طالب لجوء إريتري

أدان يعقوب الحلو – منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا – بشدة مقتل طالب لجوء إريتري يبلغ من العمر 15 عاما في مأوى في طرابلس في 10 نوفمبر 2020.

وقال الحلو في بيان تلقت بوابة أفريقيا الإخبارية نسخة منه “لقد صدمت وحزنت للغاية عندما علمت بوفاة طالب لجوء إريتري شابّ في مأوى بطرابلس. مثلما هو حال العديد من الليبيين، مازال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء يدفعون ثمن الأزمة التي طال أمدها في البلد، مضيفا أحثّ السلطات الليبية على إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”.

يذكر أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء حيث دخلت مجموعة من ستة رجال يحملون عصياً معدنية ثقيلة ومسدساً إلى المبنى الواقع في منطقة قرقارش، وبدؤوا في إطلاق النار داخل المأوى، مما أدى إلى مقتل طالب اللجوء البالغ من العمر 15 عاماً وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشاب الضحية كان ينتظر إعادة التوطين خارج ليبيا في بلد ثالث.

وتم تسجيل حوالي 5,600 من طالبي اللجوء واللاجئين الإريتريين من قبل المفوضية، وهم يقطنون في مناطق حضرية في ليبيا، حيث ما تزال الظروف صعبة للغاية.

يقول العديد من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا إن أحد أكبر مخاوفهم اليومية هو الجريمة، بما في ذلك الاختطاف من أجل الفدية والمضايقات من قبل عناصر مسلحة. وفي شهر يناير الماضي، قُتل أيضاً اثنان من طالبي اللجوء الإريتريين رمياً بالرصاص في مسكنهم بطرابلس. وفي شهر مايو المنصرم، قُتل 30 مهاجراً بالرصاص وأصيب 11 آخرون في مستودع تهريب في مدينة مزدة. وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.