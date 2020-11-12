ليبيا الان

«الدرقاش»: «قوات حفتر» تحتل سرت وعدم استرجاعها يعتبر خيانة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن من وصفهم بـ«قوات حفتر» «تحتل» سرت، مدعيا أن عدم استرجاعها منهم يعتبر «خيانة».

وقال الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سرت تحررت من داعش بفاتورة باهظة و«قوات حفتر» قامت باحتلالها بعد الاعتداء عليها وعلى القوات التي تحميها”.

وأضاف “الاجتماع في سرت اليوم دون مناقشة استرجاع هذه المدينة وانسحاب «قوات حفتر» منها هي خيانة لدماء من سقط دفاعاً عنها”.

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الجيش الليبي الدرقاش المشير خليفة حفتر سرت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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