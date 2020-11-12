دورة للمتطوعين في زوارة بإشراف الهلال الأحمر الليبي واليونيسف

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، استمرار مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة بين الأمانة ومنظمة اليونيسف للطفولة على الدعم اللوجستي.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع، لا ينحصر في الدعم اللوجستي فقط، إنما كان جانب تدريب المتطوعين مهما.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن مديرة مشروع اليونسيف قامت بالتعاون مع مسؤول الجمعيات الوطنيه بالعلاقات الدولية، بإقامة دورة تدريبة لفروع المنطقة الغربية التي لم يتم الاستجابة فيها.

وأضافت الأمانة، أن هذه الدورة أقيمت في مدينة زوارة وشملت تفاصيل التدريب عن المواد المقدمة، الفئة المستهدفة، التقييم قبل وبعد الاستجابة، سلوك المتطوع فى الميدان، إضافة الى الدور الاعلامى والتعامل مع المستفيدين.

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