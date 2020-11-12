دي مايو : إيطاليا ستواصل تعزيز الحل السياسي مع أنقرة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الخميس، أن نهج المواجهة مع أنقرة لا يمكن أن يكون حاسما، مشيرا إلى أن تركيا تظل المحاور الرئيسي في الملفات ذات الأولوية بالنسبة لإيطاليا، بدءا من ليبيا والهجرة والإرهاب، كما أنها شريكا اقتصاديا مهما لبلاده.

وأضاف دي مايو أن بلاده ستواصل تعزيز الحل السياسي مع أنقرة في جميع السياقات، لا سيما على ضوء الصعوبات التي تواجهها بلاده في منطقة المتوسط​.

وشدد دي مايو على أن النبرات الاستفزازية التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه شركاء إيطاليا الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا غير مقبولة.

وأشار دي مايو إلى أن هذه النبرات تساهم في تأجيج جو من التوتر، واضح للمجتمع الدولي، لافتا إلى أنه غالبًا ما تتناقض هذه النبرات مع القيم الديمقراطية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.

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