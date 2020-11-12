كانوا على وشك الغرق.. إنقاذ مهاجرين قرب سواحل ليبيا

أعلنت سفينة “أوبن آرمز” الإنسانية، إنقاذ قرابة 200 مهاجر خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم أطفال ونساء حوامل، قبالة السواحل الليبية.

وجاءت عملية الإنقاذ الجديدة بعد عملية نفذتها سفينة “أوبن آرمز”، يوم أمس الأربعاء لقرابة 100 مهاجر، بينهم أطفال ورضع، بعد تعطل قاربهم؛ مما أدى إلى تسرّب المياه إليه بشكل كبير، وقبلها عملية إنقاذ أخرى يوم الثلاثاء الماضي، لـ 88 مهاجرًا في عرض البحر.

وقال مؤسس منظمة “بروأكتيفا” الإسبانية غير الحكومية المشغّلة لسفينة “أوبن آرمز”، أوسكار كامبس، عبر حسابه على “تويتر”، إن الأرواح الـ 88 التي تم إنقاذها من قارب كان مهددًا بالغرق في المياه الدولية؛ باتت موجودة على متن “أوبن آرمز”.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص مرهقون وفي حالة صحية خطيرة للغاية، لكنهم باتوا بأمان الآن، مشيرًا إلى أنه كان من بين الناجين سيدتان على الأقل في حالة حمل.

واستأنفت سفينة “أوبن آرمز” أعمالها الإنسانية في المتوسط في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، وانطلقت إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، وتعتبر هي سفينة الإغاثة الوحيدة، حاليًا، التي تبحر في تلك المنطقة، وفقًا لما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية