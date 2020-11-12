سفينة اسبانية تنقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أعلنت سفينة “أوبن آرمز” الإنسانية، إنقاذ قرابة 200 مهاجر خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم أطفال ونساء حوامل، قبالة السواحل الليبية.

وقال مؤسس منظمة “بروأكتيفا” الإسبانية غير الحكومية المشغّلة لسفينة “أوبن آرمز”، أوسكار كامبس، عبر حسابه على “تويتر”، إن الأرواح الـ 88 التي تم إنقاذها من قارب كان مهددًا بالغرق في المياه الدولية؛ باتت موجودة على متن “أوبن آرمز”.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص مرهقون وفي حالة صحية خطيرة للغاية، لكنهم باتوا بأمان الآن، مشيرًا إلى أنه كان من بين الناجين سيدتان على الأقل في حالة حمل.