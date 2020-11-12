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بالصور.. كشافة الجبل الأخضر يطلقون حملة لتخفيف أضرار السيول

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق فريق الإنقاذ والطوارئ المشكّل من قبل مفوّضية الجبل الأخضر للكشافة والمرشدات، حملة واسعة لتنظيف وتصفية بالوعات المدينة بمشاركة عدد من القادة والجوالة.

تأتي هذه الحملة بعد مساهمة المتطوعين في أعمال الإنقاذ التي استهدفت عددًا من المتضررين جراء السيول، إضافة إلى المساهمة في تنظيف مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة؛ بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية طوابقه السفلية، والتي هطلت بكميات كبيرة مطلع هذا الأسبوع.

وتشتمل الحملة، التي أطلقها كشافو الجبل الأخضر، على جملة من التدابير التي من شأنها أن تمنع تكرار الفيضانات أو تخفّف، في أقل الأحوال، من وطأتها والأضرار التي قد تلحقها بالسكان، وذلك من خلال تنظيف وتسليك مجموعة من البالوعات وفتحها استعدادًا لموجة الأمطار القادمة.

ويبذل أبناء هذه المؤسسة العريقة، التي تعدّ من أقدم مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، قصارى جهدهم لتخفيف المعاناة على المواطنين، في ظلّ الإمكانات المتاحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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