ناقش المشاركون في الحوار السياسي الليبي بتونس, اليوم الخميس, المبادئ العامة للاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.

كما يناقش المشاركون ال 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الوطنية المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.

وبالتوازي مع أشغال الحوار السياسي الجاري بتونس, الذي يتقدم بشكل بناء وفق ما أكدته أمس الأربعاء, الممثلة الخاصة للمبعوث الأممي إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز, انطلقت أشغال اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بمدينة سرت.

وفي هذا السياق, أكدت وليامز, في إيجاز صحفي ليلة أمس, أن أشغال اللجنة حققت بدورها تقدما في مسار تنفيذ قرار جنيف وغدامس بوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.