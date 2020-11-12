أوبك: ليبيا قادت انتعاش الإنتاج في أكتوبر

أعلنت منظمة “أوبك” اليوم الخميس، عن زيادة في إنتاج أعضائها بـ320 ألف برميل يوميا ليصل إلى 24.39 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي بسبب الانتعاش الذي تقوده ليبيا، أحد الأعضاء غير المقيدين بالتخفيضات.

وتتوقع ” أوبك” في تقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء تراجع الطلب على خامها وصل إلى 600 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يوميا في العام القادم، مشيرة إلى أن ذلك ما زال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج “أوبك” في 2021.

وأكدت «أوبك» أن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيرا في 2021 مما كان يُعتقد من قبل، وأرجعت ذلك إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا الذي يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق، وتوقعت نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يوميا إلى 96.26 مليون برميل يوميا، وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الجاري وسجلت أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين فوق 45 دولارا للبرميل، الإثنين الماضي، و عزز إنتاج ليبيا النفطي السوق بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً.

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