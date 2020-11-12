البعثة الأممية تحذر من “وثيقة مزورة” منسوبة إلى ملتقى الحوار الليبي في تونس

حذرت البعثة الأممية للدعم بليبيا، الخميس، من تداول وثيقة مزورة منسوبة إلى ملتقى الحوار السياسي الجاري في تونس .

وأوضحت البعثة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هذه الوثيقة مزوّرة وغير صادرة عن البعثة أو ملتقى الحوار السياسي الليبي، مبينة أن تداول مثل هذه الوثيقة يهدف إلى التضليل والتشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي .

وشددت البعثة على أن أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقعها وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعد مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وقبل ساعات عبرت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي عن استيائها مما وصفته بالتضليل المتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الإعلام للاعتماد على المصادر الرسمية .

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