وزير الصحة المغربي يطمئن مواطني بلاده بشأن اللقاح المحتمل لكورونا

طمأن وزير الصحة المغربي،خالد آيت الطالب ، المغاربة بخصوص تخوفهم من ظهور أعراض جانبية للقاح كورونا المنتظر تلقيح المغاربة به، بالقول : ” إن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب منذ البداية عملية إعداد اللقاح الصيني”.

وأوضح آيت الطالب، خلال جلسةبمجلس النواب المغربي، أنهناك لجنة علمية مغربية ، أشرفت على تتبع نتائج التجارب السريرية للمغاربة المتطوعين في تجريب اللقاح الصيني.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس، الإثنين 9 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، حيث أمر الملك بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الفيروس في الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى ،اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني أن الإعلان عن قرب إطلاق عملية التلقيح باللقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية من شأنه طمأنة المغاربة للخروج من حالة اليأس والإحباط التي خلفتها جائحة كورونا في نفوس المواطنين الذين تضرروا نفسيا واقتصاديا.

وأوضح الكتاني ضمن حوار من موقع إخباري ، أن من شأن اللقاح أن يعطي حرية أوسع للمغاربة للتنقل بين المدن ويعيد حركة التجارة والنقل والسياحة لسابق عهدها وهومايعني إنعاش الاقتصاد المغربي وعودته للتعافي بشكل تدريجي لكن قبل ذاك سيضطر المغاربة للانتظار لأسابيع قبل التوصل باللقاح وخلال هذه المدة ستزداد معاناة الطبقات المسحوقة المتضررة من الجائحة والتي باتت تعاني الأمرين بفعل عجزها عن توفير قوتها اليومي.

وأشار المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي إلى أن اللقاح لن ينهي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بالمرة حيث أن الآثار الاقتصادية للأزمة ستظهر بشكل أكثر حدة في مختلف القطاعات الاجتماعية خلال السنة القادمة حيث من المنتظر أن تعرف نسبة البطالة تزايدا خلال سنة 2021 وهو ما من شأنه تعميق الأزمة الاجتماعية لملايين الأسر المغربية.