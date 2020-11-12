انقاذ قرابة 200 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال يوم واحد

أعلنت سفينة “أوبن آرمز” الإنسانية، إنقاذ قرابة 200 مهاجر خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم أطفال ونساء حوامل، قبالة السواحل الليبية.

وتأتي عملية الإنقاذ الجديدة، بعد عملية نفذتها السفينة، يوم أمس الأربعاء لقرابة 100 مهاجر، بينهم أطفال ورضّع، بعد تعطل قاربهم، ما أدّى إلى تسرب المياه إليه بشكل كبير، وقبلها عملية إنقاذ أخرى يوم الثلاثاء الماضي، لـ77 مهاجرا في عرض البحر.

وأوضح مؤسس منظمة “بروأكتيفا” الإسبانية غير الحكومية المشغلة لسفينة “أوبن آرمز”، أوسكار كامبس، عبر حسابه على تويتر: أن “الـ 88 شخص الذين تم إنقاذهم من قارب كان مهدد بالغرق في المياه الدولية، باتوا موجودين على متن أوبن آرمز”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص مرهقون وفي حالة صحية خطيرة للغاية.

وأفاد كامبس، بأنه كان من بين الناجين سيدتين حاملين على الأقل.

واستأنفت سفينة “أوبن آرمز” أعمالها الإنسانية في المتوسط في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، وانطلقت إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، وتعتبر حاليا هي سفينة الإغاثة الوحيدة التي تبحر في تلك المنطقة.

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