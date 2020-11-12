مسؤول أممي يدعو لفتح تحقيق في مقتل طالب لجوء إريتري بطرابلس

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، مقتل طالب لجوء إريتري يبلغ 15 عاما في مركز إيواء في العاصمة طرابلس قبل يومين.

وطالب الحلو في بيان صادر عنه السلطات الليبية الى إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة؛ مبينا أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء حيث دخلت مجموعة من ستة رجال يحملون عصيا معدنية ثقيلة ومسدسا إلى المبنى الواقع في منطقة قرقارش، وبدؤوا في إطلاق النار داخل المأوى، مما أدى إلى مقتل طالب اللجوء وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس.