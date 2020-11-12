بالصور: ضبط أدوية ومواد منتهية الصلاحية في صيدليات بالزاوية

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب الزاوية مواد وأدوية في عدة صيدليات بالمدينة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية لأفراد المكتب، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات وهي أن غالبية الصيدليات تعاني من غياب النظافة وخاصة الأرفف المعروض بها الأدوية، إضافة إلى عدم توفر الاشتراطات الصحية للمخازن داخلها.

كما لاحظوا «ظاهرة وضع مادة الديزل لتشغيل المولدات داخل الصيدليات والمخارن، ما يمثل خطورة حقيقية بالنظر للتركيبات الكيمائية الخاصة بالأدوية».

وشهدت تلك الزيارات اتخاذ عدة إجراءات قانونية حيال المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطن، وفق البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا