 عزالدين عقيل: أردوغان يسعى لإقناع العصابه الدولية  بجدوى بقاء السراج رئيسا للرئاسي  

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، إن “أردوغان يسعى لإقناع العصابه الدوليه.. بجدوى بقاء السراج رئيسا للرئاسي لموازنة قوة حفتر، ولان السراج بات خبيرا يتمتع بعلاقات ثقة مع أطراف أجنبية قادرة على مده بالـ «know how »-أعلم كيف- اللازمة للجم أي تحرك حربي جديد للجيش”، على حد وصفه.

وأضاف «عقيل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن ” أردوغان يصر على أهمية هذا المقترح في ظل التغيرات الدولية القادمة حثيثا، ويقصد رحيل ثور البايسون، والذي سينتج عنه حتما ضعف وتراجع الضغوط الدولية على ليبيا، ما سيرفع من احتمال عودة الأطراف المعنية لخيار الحرب، وبروز الحاجة لمهارات السراج البرانية-الخارجية- بحال تجددت المعارك”، بحسب كلامه.

وتابع؛ “وأنباء عن استجابة أطراف من العصابه الدوليه، و على رأسهم الإنجليز ، فعلا لمقترح أردوغان، وأنهم قد بدأوا بتوسيع جمع التأييد لمقترح بقاء السراج”، وفقًا لتعبيره.

وختم منشوره متسائلًا: “فهل يبقى السراج بمدخل غناية الـ 18 شهر، كما الصخيرات، لتصبح لاحقا خمس عجاف أخرى، سيكون على الأغلب هن الخمس المهلكات؟”، على حد قوله.