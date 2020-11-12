الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح على طول الساحل بين 5 و15 عقدة، فيما تتراوح ارتفاع الموج على طول الساحل بين 0.75 و1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– الرياح متغيرة الاتجاه بوجه عام، وتكون بحرية على ساحل مصراتة، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار اليوم وغدا على مناطق مختلفة من الساحل.

– الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

– البحر قليل الاضطراب اليوم إلى خفيف الموج غدا.

– الرؤية متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

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