رجل اعمال لبناني يغير أقواله بشأن تلقي ساركوزي أموالا من ليبيا

قالت وسائل إعلام فرنسية إن شاهدا رئيسيا ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي غير أقواله في قضية تلقي أموال بشكل غير قانوني من ليبيا.

وفتح القضاء الفرنسي إجراءات تحقيق في عام 2018 ضد ساركوزي، المتهم بالرشوة وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني والمساعدة والتحريض على اختلاس أموال عامة ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وقال الشاهد الرئيسي إن ساركوزي لم يرتكب أي خطأ، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات مستمرة.

إلا أن رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية، زياد تقي الدين، قال إن ساركوزي لم يتلق أموالا من ليبيا، وذلك في مقطع فيديو بثته محطة “بي إف إم” التلفزيونية و”باريس ماتش” يوم الأربعاء.