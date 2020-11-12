الحلو يدين مقتل مهاجر إريتري بمركز إيواء للمهاجرين في طرابلس

ليبيا – أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو مقتل مهاجر إريتري شاب (15 عامًا)، في مركز إيواء في طرابلس في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.

الحلو وفي بيان له وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس قال: “لقد صدمت وحزنت للغاية عندما علمت بوفاة طالب لجوء إريتري شابّ بالأمس في مركز إيواء بطرابلس. مثلما هو حال العديد من الليبيين”.

وأضاف: “ما زال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء يدفعون ثمن الأزمة التي طال أمدها في البلد. أحثّ السلطات الليبية على إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.”

وحسب بيان المفوضية، فقد “دخلت مجموعة من ستة رجال يحملون عصيًا معدنية ثقيلة ومسدسًا إلى المبنى الواقع في منطقة قرقارش في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار داخل المأوى، مما أدى إلى مقتل طالب اللجوء البالغ من العمر 15 عامًا وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس”.

وأكد البيان أن الشاب الضحية كان ينتظر إعادة التوطين خارج ليبيا في بلد ثالث.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية