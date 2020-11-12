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ليبيا تسجل 919 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 605 مصابا، في حين توفى 15 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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