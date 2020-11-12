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وليامز: المشاركون في ملتقى الحوار بتونس اتفقوا على إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 18 شهرًا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّدت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء أن المشاركين في ملتقى الحوار في تونس توصّلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرًا.

ويليامز قالت في مؤتمر صحافي من العاصمة التونسية وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “المشاركون في ليبيا توصّلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري”.

وشددت على أن الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، موضحةً أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ما يزال مبكرا جدا على تشكيل حكومة جديدة -و هذا اتفاق تونس يعتبر اتفاق فاشل :
    والحكومة الحالية تحتاج على الأقل من سنتين الى سنتين ونصف حتى تكمل أعمالها خاصة في وجود تجاوزات وأحزاب لم تنجز ما أوكل اليهم من اعمال في الصالح الوطني العام – سواء في ادارة البلديات او صيانات الموسساتً العامة التي تم تخريبها بواسطة المخربين او قصف الناتو وهجمات حفتر – والعمل الليبي يجري على قدم وساق في خطة الإصلاحات –
    وما يعرقل خطة الاصلاح الا التدخلات الخارجية وكذلك بعض الأطراف الفاسدة الطامعة للوصول السلطة باءي شكل من الأشكال هروبا من المحاسبة القانونية او المحاسبة القضاءية الشرعية .
    والاعتراف بالخطأ فضيلة فقط يجب وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة مدنية حديثة دينها الاسلام الوسطي وتحترم القانون وتحافظ على مؤسساتها – وتحمي حقوق مواطنيها .
    دون تدخلات واطماع من دول اخرى من شاءنها فقط تاخير العمل الاصلاحي المتعلق بالشءون الليبين .

    رد

  • ما يزال مبكرا جدا على تشكيل حكومة جديدة -و هذا اتفاق تونس يعتبر اتفاق فاشل :
    والحكومة الحالية تحتاج على الأقل من سنتين الى سنتين ونصف حتى تكمل أعمالها خاصة في وجود تجاوزات وأحزاب لم تنجز ما أوكل اليهم من اعمال في الصالح الوطني العام – سواء في ادارة البلديات او صيانات الموسساتً العامة التي تم تخريبها بواسطة المخربين او قصف الناتو وهجمات حفتر – والعمل الليبي يجري على قدم وساق في خطة الإصلاحات –
    وما يعرقل خطة الاصلاح الا التدخلات الخارجية وكذلك بعض الأطراف الفاسدة الطامعة للوصول السلطة باءي شكل من الأشكال هروبا من المحاسبة القانونية او المحاسبة القضاءية الشرعية .
    والاعتراف بالخطأ فضيلة فقط يجب وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة مدنية حديثة دينها الاسلام الوسطي وتحترم القانون وتحافظ على مؤسساتها – وتحمي حقوق مواطنيها .
    دون تدخلات واطماع من دول اخرى من شاءنها فقط تاخير العمل الاصلاحي المتعلق بالشءون الليبين.

    رد