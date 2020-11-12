“السيسي” يبحث التطورات الليبية مع رئيس وزراء اليونان السابق

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليونانية أثينا، رئيس وزراء اليونان السابق والرئيس الحالي لحزب “سيريزا” اليوناني، أليكسيس تسيبراس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن “السيسي” أكد اعتزاز مصر، حكومةً وشعبًا، بعلاقاتها مع اليونان، معبرًا عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي “تسيبراس” منصب رئيس وزراء اليونان.

وتطلّع “السيسي” إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.

من جانبه، أعرب “تسيبراس” عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات، في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وشهد اللقاء، تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل المواقف السياسية والقضايا في المنطقة، خاصة الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع في شرق

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