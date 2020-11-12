مدير شركة انفيروس: ليبيا فاجأتنا بسرعة انتاجها للنفط

قال بيل فارين برايس مدير شركة “انفيروس” للأبحاث التي تتخذ من لندن مقرا لها ” إن شركة النفط الوطنية الليبية فاجأت أوبك بالسرعة التي تمكنت بها من استعادة إنتاج النفط “.

وأضاف”حتى الآن العلامات جيدة، ويبدو أن ليبيا وصلت لمنعطف التحول”.

وأكد أن “كل شيء يتوقف الأن على ما إذا كان من الممكن وقف إطلاق النار على التمسك به – وسيتطلب حل هذا اللغز التزاماً حقيقياً – ليس فقط من الأطراف المتحاربة على الأرض ولكن من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين”.

ورفعت ليبيا إنتاجها من النفط إلى أكثر من 1.1 مليون برميل يومياً، لتقترب من مستويات إنتاجها قبل الحرب الأهلية في البلاد، والتي قادت إلى إغلاق الصناعة في يناير الماضي.