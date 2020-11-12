حصيلة يومية ثقيلة لكورونا في ليبيا، وهذا توزيعها الجغرافي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 15 وفاة جديدة بكورونا و919 حالة اصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد المركز في نشرته اليومية شفاء 605 حالة منها 442 في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن اجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا وصلت اليوم الخميس إلى 71804 منها 28116 نشطة، في حين بلغ عدد المتعافين، 42703 حالة شفاء والوفيات إلى 985 حالة.

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 386 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 28 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

3.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

4.مصراته

عدد 183 حالة مخالطة

5.ترهونة

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

6.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

8.الزهرة

عدد 3 حالة جديدة

9.رقدالين

عدد 1 حالة جديدةٍ

10.اجدابيا

عدد 2 حالة مخالطة

11.خليج السدرة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الماية

عدد 7 حالة جديدة

13.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.القره بوللي

عدد 18 حالة جديدة

15.صرمان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

16.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

17.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 13 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

19.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

20.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

21.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

22.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

23.السائح

عدد 3 حالة جديدة

24.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

25.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.العواته

عدد 1 حالة جديدة