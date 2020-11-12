طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 481 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 183 حالة، ثم زليتن بـ 37 حالة، و34 حالة في جنزور، و25 حالة في الزاوية المركز، و19 حالة في الزاوية الغرب، و18 حالة في كل من زوارة والقره بوللي وصرمان، و14 حالة في كل من السواني بن آدم وترهونة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 11 حالة في الجميل، و7 حالات في كل من الماية ومسلاتة، و6 حالات في كل من خليج السدرة والخمس، و5 حالات في العامرية، و3 حالات في كل من السائح والعجيلات والزهرة، حالتين في أجدابيا، وحالة واحدة في كل من العواتة والسبيعة وسوق الخميس امسيحل ورقدالين ونالوت.

وتماثل للشفاء 605 مصابين، منهم 442 حالة في طرابلس، و9 حالات في صرمان، و3 حالات في كل من الخمس وترهونة، و17 حالة في القره بوللي، وحالة في أجدابيا، وحالتان في كل من الكفرة وخليج السدرة، و12 حالة في القلعة، و15 حالة في الزاوية المركز، و89 حالة في مصراتة.

في حين توفى 15 مصابا منهم 3 حالات في كل من الزاوية المركز وطرابلس، وحالتان في كل من الخمس وصبراتة ومصراتة، وحالة في كل من القلعة وزليتن ونسمة.

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