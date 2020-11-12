نشرة الصيد البحري: الريح متغير الاتجاه والبحر خفيف الموج

توقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

وأشارت النشرة إلى أن الريح متغير الاتجاه بوجه عام، ويكون بحري على ساحل مصراتة سرعته ما بــين (05 – 10) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.25) متر، والبحر خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر (22-24) مْ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.

وأفادت النشرة بأن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار اليوم ويوم غد على مناطق مختلفة من الساحل، والريح شرش بوجه عام سرعته ما بــين (05 – 15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.75) متر على الساحل من الخليج إلى طبرق، والبحر قليل الاضطراب اليوم إلى خفيف الموج يوم الغد، ودرجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ، والرؤيـة متوسطة.

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