شاب ليبي الأصل يعترف بقتل 3 أشخاص في بريطانيا يونيو الماضي

اعترف خيري سعدالله الشاب الليبي الأصل، الخميس، بقتل ثلاثة أشخاص باستخدام سكين خلال هجوم في حديقة في منطقة ريدينغ غرب العاصمة البريطانية لندن، حسبما أعلنت مصادر صحفية .

وقتل خيري سعد الله كلا من جيمس فورلونغ (36 عاما) وديفيد ويلز (49 عاما) وجوزيف ريتشي-بينيت (39 عاما) خلال هجوم استمر دقيقتين في حدائق فوربيري في يونيو الماضي .

واعترف سعد الله، البالغ من العمر26 عاما، في جلسة استماع أمام محكمة أولد بيلي، بالتهم الثلاث، الشروع في القتل قبل موعد المحاكمة المقررة.

وقالت المدعية العامة، أليسون مورغان، إن جرائم القتل عقابها حكم بالسجن مدى الحياة، مبينة أن قضية الادعاء هي أن القتل كان هجوما إرهابيا.

لكن القاضي سويني قال إن سعد الله اعترف بارتكاب الجريمة، ونفى الإعداد أو التخطيط لعملية القتل، وقال إنه لم يكن لديه دوافع أيديولوجية، مبينا أن جلسة المحاكمة المرتقبة، التي ستبدأ في 7 ديسمبر المقبل ، كانت “ضرورية” لتقرير ما إذا كان لدى سعد الله دوافع دينية أو أيديولوجية.

وحضر أفراد من عائلات الضحايا جلسة الاستماع في المحكمة، حيث أقر سعد الله، الذي يسكن في شارع باسينغستوك في ريدينغ، بالذنب وهو يرتدي كمامة الوجه.

وتعرض كل من فورلونغ، مدرس التاريخ، وريتشي بينيت، المواطن الأمريكي، للطعن مرة واحدة في العنق، بينما طُعن العالم ويلز في الظهر.

وأعلن عن موت الثلاثة في مكان الحادث.

كما أصيب ثلاثة آخرون هم ستيفن يونغ وباتريك إدواردز ونيشيت نيسودان، جميعهم أصدقاء، كانوا يجلسون بالقرب من الضحايا.

وفي أعقاب الهجوم، قالت مصادر أمنية إن سعد الله، الذي تعود أصوله إلى ليبيا، كان معروفا لدى MI5 (وكالة الأمن والاستخبارات المحلية في بريطانيا)، بعد أن لفت انتباهها عام 2019.

ولكن بعد إجراء مزيد من التحقيقات حول سعد الله، تبين أنه لا يشكل أي تهديد حقيقي أو خطر مباشر ولذلك لم يفتح ملف لقضيته.

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