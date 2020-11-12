«المشري» لرئيسة المجلس الوطني بـ«أذربيجان»: أصدق التهاني لمعاليكم بمناسبة تحرير أراضيكم

هنأ خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، رئيس المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، صاحيبة غافاروفا، بمناسبة تحرير أراضيهم في ناغورني قرة باغ، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع القوات الغازية في الإقليم

وقال «المشري» في نص البيان الذي اطلعت عليه «الساعة 24» “يسعدني أن أتقدم لمعاليكم وإلى الشعب الأذري الصديق بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تحرير أراضيكم في ناغورني قرة باغ ، التي تحتلها القوات الأرمنية منذ ما يزيد عن سبعة وعشرين عاما ، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع القوات الغازية في الإقليم”.

جدير بالذكر أنه بعد معارك دامية استمرّت ستة أسابيع في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، وقعت أرمينيا وأذربيجان الثلاثاء اتفاقاً لإنهاء الأعمال القتالية برعاية موسكو.

وتسكن منطقة ناغورني قره باخ غالبية أرمنية، وهي تبعد عن العاصمة الأذربيجانية 170 ميلا، وقريبة جدا من الحدود مع أرمينيا، ورغم عدم الاعتراف بها إلا أن البعض يصنفها على أنها دولة حبيسة في شرق أوروبا.

هذا النزاع شأنه شأن أغلب النزاعات التي تدور في العالم، حيث التدخلات الأجنبية لها دور كبير في تغذية وتأجيج الصراع، حيث تدعم روسيا أرمينيا، فيما تدعم تركيا أذربيجان.

وكان الاتحاد الأوروبي الذي تقع هذه الأحداث بالقرب منه، يحاول التهدئة ووقف المواجهة العسكرية.