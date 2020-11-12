الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 15 حالة وفاة و 919 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا و919 إصابة و تماثل 605 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3598) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1504) عينة، و من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1050) عينة، و من مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (376) عينة، و من مختبر بلدية سوق الجمعة (91) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (94) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراته (363) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (47) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني ترهونة (32) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا (13) عينة، ومن مختبر مستشفى بن جواد العام (28) عينة.

وأشار المركز إلى أنه نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 2679 ) وإيجابية (919) عينة منهم (561 ) حالة جديدة و ( 358 ) حالة مخالطة .

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