مدير أمن بنغازي يقرر إنشاء مكتب للشكاوى والتظلمات

أصدر مدير أمن بنغـازي العقيد ونيس الشكري، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإنشاء مكتب للشكاوى والتظلمات برئاسة الرائد خالد علي الترهوني، يتولى دراسة الشكاوى وتخصيص يوم لمقابلة مدير الأمن للنظر فيها.
وبمقتضى القرار المنشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك»، فقد تقرر تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء يجمع مدير الأمن برجال الشرطة لمعالجة شكواهم بشكل مباشر، ويوم الأربعاء من كل أسبوع لسماع شكاوى المواطنين.
– العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا جديدا لأمن بنغازي
وشدد مدير الأمن على ضرورة حرص مكتب الشكاوى على تضمين الشكوى معلومات واضحة وجدية ووقائع مثبتة بمستندات مرفقة إذا وجدت، وتوقيع الشكوى مع كتابة الاسم والعنوان كاملين ورقم الهاتف.
ونص القرار على أن «مدير الأمن ينظر في التقارير الواردة إليه من مكتب الشكاوى وعقب المقابلة وسماع الشكوى بشكل مباشر مع رجال الشرطة والمواطنين الكرام، يتخذ القرار المناسب ويخطر به المعني بالتظلم والشكوى بحينه، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة مشفوعة بمذكرة شارحة، عند الاقتضاء».
وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن مكتب الشكاوى باشر فعليا في إنشاء قاعدة بيانات بالشكاوى الواردة مع تواريخ ورودها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
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