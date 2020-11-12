الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة الليلة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة الليلة وغدا الجمعة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، تصحبها سحب رعدية، ما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية المحلية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة –الجبل الغربي، فرصة هطول أمطار من حين لآخر على بعض المناطق، وستكون غزيرة الليلة خصوصا على المنطقة من مصراتة إلى سرت وتشمل الدواخل، تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة فاحتما سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون غزيرة على بعض مناطق الخليج، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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