داخلية الوفاق تناقش آلية تنفيذ البروتوكول الصحّي المشترك بين ليبيا وتونس

ليبيا- عقد مساعد وكيل وزارة داخلية الوفاق للشؤون الأمنية ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد محمد المداغي اجتماعًا مع وكيل وزارة خارجية الوفاق للشؤون الفنية، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلّف، ومندوب عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق آلية تنفيذ البروتوكول الصحّي المشترك بين ليبيا وتونس حول الإجراءات الوقائية الثنائية في المعابر البرية والجوية للبلدين.

حيث تم التأكيد على تطبيقه في البلدين بشكل يشمل التدابير الاحترازية الوقائية من قبل مواطني البلدين، مع مراعاة الجوانب المتّصلة فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي والحركة السياحية والعلاج الطبي.

وتطرّق المجتمعون الى ضرورة القيام بتطهير وتنظيف المعابر البرية والبحرية من قبل أطقم مختصّة لهذا الغرض وفق خطة معدة مسبقًا، ووضع أكياس النفيات الخاصّة للتخلص من من المخلفات الطبية المستخدمة في مراقبة الحالة الصحية للوافدين، أو الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة او المشتبه بإصابتها، وإحكام إغلاق هذه الأكياس بشكل جيد ووضعها في الأماكن المخصّصة لتجميع هذه الأكياس في المعبر.

وشدد المجتمعون على ضرورة قيام الوافدين على تعبئة استبيان وإبراز البطاقة الصحّية عند الكشف الحراري، وكشف شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل فيروس كورونا لا يتجاوز مدته 72 ساعة (pcr) أو لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد، مع تعهد كتابي بتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 15 يومًا.

كما أشار المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة اعتماد منظومة نشطة وفعالة لمراقبة الحالة الصحية للوافدين من طرف الفرق الصحية بالمعبر، والحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بعبور الوافدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية