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المتحدث باسم “البعثة” ينفي لـ”218″ وجود أتراك بمقر الحوار السياسي الليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المتحدث باسم مكتب الإعلام التابع للبعثة الأممية في ليبيا، جان العلم، وجود أي أشخاص غير المدعوين داخل مقر ملتقى الحوارِ السياسي الليبي في تونس.

وأكد العلم في تصريح لـ”218″ أنه لا صحة لما جاء على لسان رئيسة تحرير صحيفة “سكوب أنفو” شهرزاد عكاشة، لقناة “218”، أمس الأربعاء، حول وجود 11 شخصًا يتبعون الخارجية التركية، في مقر إقامة وفود الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأشار المتحدث باسم مكتب الإعلام بالبعثة الأممية إلى وجود عديد المحاولات لنشر شائعات؛ هدفها التشويش على مسار الجلسات وسير الحوار بين المشاركين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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