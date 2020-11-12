«مكافحة الأمراض»: 919 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 605 حالة ووفاة 15 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (248).

واستلم المركز عدد (3598) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (91) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (94) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (363) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (47) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (32) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (13) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (28) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2679) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (919) عينة موجبة لفيروس كورونا (561 جديدة + 358 مخالطة).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 386 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 28 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

3.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

4.مصراته

عدد 183 حالة مخالطة

5.ترهونة

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

6.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

8.الزهرة

عدد 3 حالة جديدة

9.رقدالين

عدد 1 حالة جديدةٍ

10.اجدابيا

عدد 2 حالة مخالطة

11.خليج السدرة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الماية

عدد 7 حالة جديدة

13.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.القره بوللي

عدد 18 حالة جديدة

15.صرمان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

16.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

17.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 13 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

19.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

20.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

21.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

22.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

23.السائح

عدد 3 حالة جديدة

24.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

25.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.العواته

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 605 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 442 حالة في طرابلس

2.عدد 9 حالات في صرمان

3.عدد 3 حالات في الخمس

4.عدد 13 حالة في ترهونة

5.عدد 17 حالة في القره بوللي

6.عدد 1 حالة في اجدابيا

7.عدد 2 حالة في خليج السدرة

8.عدد 12 حالة في القلعة

9.عدد 15 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 2 حالة في الكفرة

11.عدد 89 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 2 حالة في الخمس

3.عدد 2 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في القلعة

5.عدد 3 حالات في الزاوية المركز

عدد 2 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في زليتن

8.عدد 1 حالة في نسمة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 71804

2.الحالات النشطة : 28116