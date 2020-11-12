لضعف فرص نجاحه .. كتلة عقيلة صالح تنسحب من الحوار السياسي بعد اقرار آلية انتخاب رئيس المجلس الرئاسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، اليوم الخميس، بدء أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس لليوم الرابع على التوالي .

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة من داخل الملتقى، أنه تم الاتفاق على اقرار آلية انتخاب رئيس المجلس الرئاسي بطريقة التصويت داخل القاعة، لافتة إلى أن كتلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضت ذلك الأمر وأعلنت انسحابها من الحوار .

وارجعت المصادر سبب انسحاب كتلة عقيلة صالح من الحوار لضعف فرصته في النجاح وتولى رئاسة المجلس الرئاسي الجديد .

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