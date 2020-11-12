تجمع نساء مصراتة يدين الاعتداء على حرمة بيت بعيو ويطالب بالقصاص

أعرب تجمع نساء مصراتة من أجل الوطن، عن ترحيبه بإطلاق سراح رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو وعودته إلى بيته وأهله.

وقال التجمع في بيان أصدره بشأن الاعتداء على حرمة بيت رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، -تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه-، إنه يحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية عدم تكرار مثل هذه الجرائم والأفعال المشينة “من انتهاك حرمة البيوت والعائلات والخطف خارج إطار القانون وغيرها”، مطالبا بعدم الإفلات من العقاب لكل من ساهم أو دعم أو شجع على مثل هذه الممارسات والسلوكيات الغريبة عن المجتمع الليبي.

كما طالب التجمع، بالعدالة والقصاص من الجناة في قضية مداهمة ومهاجمة منزل بعيو، والاعتداء على منزله وأسرته، كما طالب التجمع بتقديم الجناة للعدالة لكي يكونوا عبرة لغيرهم ولإيقاف تكرار الاعتداءات مرة أخرى.