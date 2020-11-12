تواصل أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس بدء أعمال اليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالنشيد الوطني.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” استمرار المناقشات بوتيرة عالية وإيجابية وروح وطنية.

ويناقش المشاركون في الحوار السياسي الليبي بتونس المبادئ العامة للاختصاصات الموكلة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

كما يناقش المشاركون الـ 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الوطنية المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.