ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 November, 2020

نشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي ،منذ قليل صورا للمتهم باغتيال المحامية (حنان البرعصي) ، وتهيب بكل من لديه معلومات أو قد يستطيع التعرف على الشخص المنشورة صورته، أن يتوجه فورا إلى الإدارة للإدلاء بمعلوماته.

و توجّهت الإدارة العامة إلى المختصين ببرامج التعرف على الوجوه محليا ودوليا أن يتعاونوا معها في أعمال الاستدلال القائمة بها في واقعة اغتيال المجني عليها .