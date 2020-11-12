ليبيا
الإدارة العامة للبحث الجنائي تنشر صورا للمتهم باغتيال حنان البرعصي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
12 November, 2020
نشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي ،منذ قليل صورا للمتهم باغتيال المحامية (حنان البرعصي) ، وتهيب بكل من لديه معلومات أو قد يستطيع التعرف على الشخص المنشورة صورته، أن يتوجه فورا إلى الإدارة للإدلاء بمعلوماته.
و توجّهت الإدارة العامة إلى المختصين ببرامج التعرف على الوجوه محليا ودوليا أن يتعاونوا معها في أعمال الاستدلال القائمة بها في واقعة اغتيال المجني عليها .
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