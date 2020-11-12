موفد “218” يكشف كواليس اليوم الرابع من “حوارات تونس”

كشف موفد “218” في تونس أن لجنة الصياغة تعتزم، اليوم، مناقشة بند الاختصاصات، فيما تبحث القاعة العامة آلية اختيار الرئاسي.

وفيما يخص نقاط الخلاف الدائرة بين المتحاورين، قال موفد “218” إن هناك أعضاء يرفضون اختيار سرت مقرًا مؤقتًا للحكومة وكذلك فكرة المجمعات الانتخابية في اختيار الرئاسي.

وفي سياق متصل، أشارت البعثة الأممية إلى نقطة تفاؤل من داخل أروقة مقر الملتقى، معلنة أن نقاشات اليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الليبي، تسير بوتيرة عالية وفي ظلّ روح إيجابية ووطنية.

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