بعد البروتوكول الصحي.. «داخلية الوفاق» توضح إجراءات استئناف الرحلات مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، اتفاقا ليبيا – تونسيا على عدة نقاط فيما يخص استئناف الرحلات والتبادل التجاري بين البلدين عبر المنافذ الحدودية والجوية خاصة بعد الإعلان عن توصل الجانبين لصيغة مشتركة لبروتوكول صحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عزالدين الزوك، ورئيس مكتب الإعلام الأمني المقدم محمد أبوعبدالله ومندوب عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد اتفق الجانبان في البروتوكول الصحي على إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع، وتخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعابر، وأماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس «كورونا» أو الحالات التي يشتبه بإصابتها.

كما نص البروتوكول على تخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة بالنفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر، إضافة إلى تطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعابر مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

إجراءات خاصة بالمسافرين بين البلدين

واتفق الجانبان كذلك على توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات، وتوفير التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق المعابر، والتأكيد على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية من قبل أطقم مختصة بهذا الغرض، وفقا لمخطط معد يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور، على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمسافرين، فنص البروتوكول على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر، واحترام التباعد الجسدي، وترك مسافات آمنة بين الأفراد.

– اتفاق تونسي – ليبي على بروتوكول صحي خاص بالتنقل بين البلدين

إضافة إلى ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكذلك شهادة مخبرية تثبت خلوه من الفيروس على ألا تكون مدتها تجاوزت 72 ساعة أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الآخر، وتقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة عشرة أيام.

إجراءات خاصة بالمسافرين من التجار

وبخصوص المسافرين من التجار عبر المعابر، فنص البروتوكول على ضرورة تقديمهم نتيجة اختبار تحليل «PCR» ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الآخر، وقياس درجة الحرارة لدى وصولهم المعبر، كما يكتبون استبيانا صحيا لدى وصولهم.

كما يتم نقل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحيا والتقيد بمسار الرحلة المرخصة بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.

الحالات الاستثنائية

وأشارت وزارة الداخلية إلى وجود إجراءات خاصة بالحالات الاستثنائية، التي يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ممن لديهم مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات، أو من قدم لغرض العلاج، موضحة ضرورة تقديم هذه الحالات ترخيصا في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى التزامها بعديد الإجراءات خلال اضطلاعها بمهمة الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين، منها الحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بعبور الوافدين، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتنظيم عمليات مرور المسافرين لتفادي الازدحام.

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