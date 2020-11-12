مجلس الدولة: الحل في ليبيا يكمن في إنهاء المراحل الانتقالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

أكد مجلس الدولة أن الحل في ليبيا يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.

ودعا مجلس الدولة في بيان له الجميع إلى احترام قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا مؤكدا على وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به الموقع في الصخيرات كمرجعية ضامنة للحوار الحالي وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.